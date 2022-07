Al momento il mercato della Juventus è bloccato dai giocatori in esubero, ma tutte la parti sono al lavoro per sbloccarlo il prima possibile. Anche per questo motivo Federico Cherubini ha scelto di rimanere a Torino, dove ci sono anche Arthur e Ramsey, oltre a Rabiot.La Juve ha già individuato in Leandro Paredes il profilo ideale per completare la mediana, ma l’idea di uno scambio con Kean non è decollata e servono uscite. In bilico c'è anche Rabiot, che ha estimatori in Premier ma vuole giocare la Champions e nessuna squadra top si è fatta avanti. Intanto, davanti sembra ormai sfumato Filip Kostic, esterno sinistro serbo dell’Eintracht Francoforte, ma resta aperta la corsa a Nicolò Zaniolo.