Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Paratici è a un passo dall'acquisto di Chong, giovane centrocampista del Manchester United che va in scadenza al termine della stagione. Il club bianconero sarebbe vicinissimo ad un accordo con il 20enne che può arrivare a parametro zero al termine della stagione. Un nuovo colpo alla Pogba anticipato alcuni giorni fa dal tabloid inglese The Sun che ha parlato di accordo imminente tra la Juve e il ragazzo. Sarà lui il prossimo colpo alla Pogba?