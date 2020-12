Il Derby d'Italia tra Juventus e Inter potrebbe riaccendersi presto sul mercato. Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, Lorenzo Pellegrini non sta vivendo un bel momento e ci sarebbe qualche frizione di troppo con l'ambiente Roma. Per questo il centrocampista potrebbe decidere di lasciare la Capitale: in questo caso per acquistarlo basterebbe pagare la clausola da 30 milioni di euro. In questo momento, le società maggiormente interessate al profilo sarebbero proprio Juve e Inter con Paratici e Marotta pronti a sfidarsi ancora una volta sul fronte del mercato.