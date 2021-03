Non solo campioni affermati e cartellini multimilionari. Come ormai è consuetudine, la Juventus guarda attentamente anche al mercato dei giovani. Se per la prima squadra o per l'Under 23, questo dipende anche dalle qualità dimostrate dal calciatore e dal suo grado di preparazione. In questo senso, Paratici e la squadra degli scout bianconeri avrebbero individuato un profilo che farebbe al caso della Vecchia Signora. Secondo quanto riporta Tuttosport, si tratterebbe di Fabio Blanco, esterno offensivo in forza alla squadra B del Valencia di diciassette anni. Oltre alla Juventus, però, ci sarebbe anche il Barcellona interessato al calciatore.