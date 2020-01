Fabio Paratici pensa a due contropartite per Sandro Tonali, talento del Brescia che i bianconeri hanno messo nel mirino ormai da diversi anni. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il ds bianconero sta pensando di inserire due giocatori del vivaio bianconero nell'affare, in modo da abbassare le pretese di Massimo Cellino che per il cartellino del centrocampista chiede 50 milioni di euro. I giocatori che Paratici vorrebbe inserire nell'affare sono Idrissa Toure e Hans Nicolussi Caviglia.