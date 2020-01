Emre Can è rimasto fuori dalla lista dei convocati per il match contro il Napoli. Ufficialmente il motivo è l'influenza ma è chiaro che il mercato giochi la sua parte in questa partita a scacchi tra il centrocampista bianconero ed il club che chiede almeno 30 milioni di euro per la sua cessione. Una cifra che però il Borussia Dortmund non sembra intenzionato a mettere sul piatto. L'offerta dei tedeschi è a ribasso e Paratici è spalle al muro. Deve far partire Emre Can subito o aspettare l'estate per un'offerta più alta? Sempre se arriverà?