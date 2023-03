In conferenza stampa Raffaeleha parlato di Carlos Augusto accostato anche alla Juventus nelle ultime sessioni di calciomercato. Le sue parole a Dazn:"Stiamo parlando di un top della Serie A. Trovare un quinto con questa qualità, che dà sempre il suo apporto in termini di gol e assist, non è facile. Esterni così in Italia non ce ne sono e per me può crescere ancora tanto. Ci sono momenti nella partita in cui si assenta un po’, ma se tiene 90 minuti può fare una carriera da top".