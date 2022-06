Non solo Angel Di Maria, non solo la prima alternativa Domenico Berardi. Come spiega Tuttosport, sulla lista di Cherubini restano i nomi di Christian Pulisic, statunitense del Chelsea, e anche di Mykhaylo Mudryk. Il ventunenne dello Shakhtar Donetsk gioca sulla fascia opposta rispetto a Di Maria e agli altri, ma vista la duttilità di Chiesa non sarebbe un problema. E' stato seguito da osservatori bianconeri mercoledì, nella vittoria dell’Ucraina in casa dell’Irlanda.