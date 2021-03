La sessione di calciomercato estiva è ancora lontana ma tutti i grandi club europei stanno muovendo le proprie pedine per farsi trovare pronti quando ci sarà da ristrutturare le rispettive rose. La Juventus, da parte sua, andrà a caccia di un nome per rafforzare il reparto offensivo. Tra questi ce n'è uno che da diverso tempo compare negli appunti di Fabio Paratici: la punta del Lione Memphis Depay che andrà in scadenza di contratto a fine stagione. Un'occasione da non perdere; non fosse che i grandi club europei si stanno egualmente muovendo. Tra questi - secondo quanto riporta Le Parisien - il Paris Saint-Germain che con Leonardo avrebbe iniziato a muovere i fili per portare l'olandese nella capitale francese.