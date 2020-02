Continuano a rincorrersi le voci su un futuro di Virgil van Dijk in bianconero. L’affare si preannuncia difficilissimo trattandosi del miglior difensore al mando, ma la Juventus è disposta a compiere sacrifici per arrivare all’olandese del Liverpool. Sacrifici che potrebbero riguardare Matthijs de Ligt. Non è in discussione il suo rendimento, ma serebbe una vera miniera d'oro in caso di cessione (pagato in estate 85,5 milioni di euro). Secondo Don Balon, Paratici potrebbe venderlo per finanziare l’acquisto di Van Dijk, per un’operazione da 180 milioni di euro.