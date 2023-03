Come raccontano i colleghi di Calciomercato.com, c'è anche lasulle tracce di Jens, centrocampista classe 1999 che sta brillando con la maglia dello, grande rivelazione del campionato francese. Svedese di nascita ma anche statunitense di passaporto, era diventato famoso con il soprannome "pannocchia di mais" che gli era stato attribuito al, quando non era ancora maggiorenne ed era particolarmente alto e magro. Storia passata, ora il 23enne sta sorprendendo tutti "solo" per il suo talento, tanto appunto da aver attirato l'attenzione di diverse big europee: in Italia, oltre alla Vecchia Signora, c'è anche il