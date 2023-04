Nuovo nome per il mercato. Stando a Calciomercato.com, c'è anche il club bianconero sulle tracce di Ryan, fantasista franco-algerino classe 2003 in forza alche è finito anche nel mirino del CT Roberto Mancini e della Federazione per le sue origini italiane. Il suo contratto, blindato poco dopo l'esordio record in Ligue 1 a soli 16 anni, è in scadenza nel 2024 con opzione per un'ulteriore stagione. Madama, sempre intenzionata a percorrere una linea giovane e futuribile, resta alla finestra.