La Juventus è interessata a Bryan Cristante, centrocampista della Roma. Come riporta Il Messaggero l'obiettivo della società giallorossa sarebbe quella di trattenerlo. In caso di addio però un possibile sostituto potrebbe essere Rolando Mangragora che ha appena fatto ritorno alla Juventus dopo il mancato accordo con il Torino per il suo trasferimento.