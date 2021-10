Rapporto burrascoso tra il Bayern Monaco e Tolisso. Il centrocampista francese è in scadenza a giugno e non pensa di rinnovare il contratto. Il club tedesco si è quasi arreso a perderlo a parametro zero e non punta più su di lui. Secondo la Gazzetta dello Sport, Psg, Tottenham e Atletico Madrid partono in vantaggio su Juventus e Inter.