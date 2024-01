Martial, la conferma dell'agente

Calciomercato Juve, il punto su Martial

Nel fervore del calciomercato, Anthonysi ergerà come uno dei talenti più ambiti nei prossimi mesi. Nonostante i rumor che lo abbiano collegato a vari club, compresi i giganti italiani, il centravanti francese rimarrà fedele al Manchester United fino al termine della stagione in corso. Tuttavia, la sua permanenza sarà effimera poiché il contratto giungerà a scadenza, consentendogli di siglare sin da ora un pre-accordo per un trasferimento a parametro zero in una nuova squadra a partire da giugno. Questo rende Martial una pedina cruciale nel gioco strategico del mercato, con diversi club pronti a contendersi la sua firma per rinforzare le proprie fila.Queste le parole dell'agente: "Anthony non lascerà il Manchester United a gennaio. Quello che si dice di lui è completamente falso. Non è stato escluso dal gruppo e non ha problemi con l'allenatore Erik Ten Hag. Resterà fino alla scadenza del suo contratto che sarà a giugno".L'e lamanifestano da tempo un forte interesse per Anthony, considerandolo un versatile attaccante di grande utilità per le rispettive squadre. In particolare, Piero Ausilio, dirigente nerazzurro, apprezza le sue caratteristiche simili a quelle di Marcus Thuram e ha tentato più volte di portarlo a Milano, pur confrontandosi con l'ingaggio elevato e il costo del cartellino. Tuttavia, l'attuale stipendio di Martial, superiore a 10 milioni di euro, risulta ormai insostenibile per qualsiasi club. Dopo le ultime stagioni deludenti con il Manchester United, a meno di offerte esorbitanti dall'Arabia Saudita, le richieste economiche saranno inevitabilmente più abbordabili. Questa situazione crea un'opportunità che Inter e Juventus valuteranno rapidamente, consapevoli che per acquisire Martial, sarà necessario liberare spazio tra gli attaccanti attuali delle rispettive squadre.