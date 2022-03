In considerazione dello stato di guerra in corso, la Fifa ha stabilito che tutti i contratti di giocatori e allenatori stranieri dei club ucraini siano automaticamente sospesi fino al 30 giugno 2022. Situazione analoga per i club russi. E in virtù della sospensione del contratto, giocatori e allenatori saranno considerati “svincolati” sino a fine stagione e saranno quindi liberi di firmare una intesa con un altro club senza subire conseguenze di alcun genere. La firma con la nuova squadra dovrà avvenire entro il 7 aprile. E' quanto ricorda Tuttosport, che aggiunge: "La Juventus, in situazione di emergenza a centrocampo e con un posto per calciatore extraeuropeo ancora libero, può riflettere sul mediano 21enne Marcos Antonio, dello Shakhtar Donetsk".