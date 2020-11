Uno degli obiettivi a medio termine della Juventus è quello di intervenire sul mercato - in entrata come in uscita - per diminuire l'età media della rosa e sfoltire il monte ingaggi. A questo proposito, per rinforzare il centrocampo - tema sempre delicato in casa bianconera - lo staff della Vecchia Signora avrebbe individuato un giovane di talento in forza alla Roma. Secondo quanto riporta Nicola Balice su calciomercato.com, la Juventus sarebbe fortemente interessata a Filippo Tripi e aveva già sondato il terreno durante la trattativa per Dzeko; i giallorossi chiederebbero un investimento tra i 4 e i 5 milioni per l'acquisto del cartellino. Il contratto di Tripi scadrà nel 2022 e i bianconeri sarebbero pronti a offrire un ruolo di punta nell'Under 23, con la possibilità di affacciarsi in Prima squadra.