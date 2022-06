Non c'è solo Marko Arnautovic tra i profili finiti del mirino della Juve per sopperire alla partenza di Alvaro Morata. Da qualche giorno a questa parte infatti, negli uffici della Continassa è fortemente ritornato di moda il nome di Edin Dzeko che, sembra in'uscita dall'Inter dopo una sola stagione passata al servizio dei nerazzurri. In queste ore però, stando a quanto riportato da SportMediaset, anche il Valencia avrebbe iniziato a sondare il terreno per il bosniaco.