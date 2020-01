La Juventus è su Lucas Paquetà. Il giocatore brasiliano non sta vivendo il suo momento migliore al Milan, chiedendo l'esclusione dai convocati a Pioli per la gara di stasera contro il Brescia. Così, secondo quanto si dice dal Brasile, sulle colonne di Coluna do Fla, il giocatore che ha giocato anche nel Flamengo starebbe trattando per passare alla Juventus di Maurizio Sarri.