Vuole restare alla Roma, ma il suo futuro rischia di essere lontano dalla Capitale... Bryan Cristante potrebbe fare la valigia, viste le enormi difficoltà a trovare l'accordo sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Come anticipato da Calciomercato.com, il centrocampista chiede infatti 3,5 più bonus come ingaggio. A queste cifre la Roma non è disposta a trattare, da qui l'idea di cederlo in estate. Su di lui c'è da tempo il Siviglia, che però non ha ancora affondato il colpo, nelle ultime settimane vanno registrati contatti anche con Milan e Juventus.