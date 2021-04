1









Da un lato il campo, dall'altra il mercato. Paulo Dybala ha fretta di tornare a giocare, fretta di imporsi di nuovo ed essere al centro della Juve. Meno fretta, invece, ha di apporre la propria firma sul rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Mentre i contatti si sono arenati per riprendere in futuro, la Joya è tra gli uomini bianconeri con più mercato: non c'è solo il Paris Saint-Germain, che offrirebbe alla Juve Mauro Icardi. La Premier League spinge: c'è il Chelsea, con la contropartita Emerson Palmieri (più conguaglio) e Jorginho; c'è lo United con il possibile scambio con Pogba. E, infine, c'è il Manchester City, che non va scartato. Lo riporta Tuttosport.