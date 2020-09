3









Non solo Chiesa. L'esterno della viola è il primo nome per la Juve, che però valuta anche delle alternative. Quali? Joaquín Correa della Lazio, per esempio, anche se è difficile pensare a una trattativa fra la Juventus e Claudio Lotito, ma tant’è. Correa è stato inserito negli elenchi di Paratici e potrebbe essere sondato nei prossimi giorni. Come scrive tuttosport: "Sarà, dunque, una settimana incandescente per Fabio Paratici, Pavel Nedved e Federico Cherubini, impegnati su più fronti (non solo ngli alberghi di Milano). Fra le cessioni e gli obiettivi saranno giorni intensi, con la possibilità che ci siano delle opportunità che emergono all’improvviso nelle pieghe delle ultime frenetiche trattative di mercato".