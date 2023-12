Il nome di Domenicocontinua a figurare nei radar del mercato della Juventus, con l'interesse per l'acquisto già emerso nella scorsa estate dal Sassuolo. La prospettiva di questo trasferimento potrebbe soltanto essere rimandata. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, i bianconeri potrebbero concretizzare l'affare solo nel caso in cui il Sassuolo si aprisse a un accordo di prestito con diritto di riscatto. La trattativa sembra, dunque, legata alle condizioni che il club emiliano potrebbe mettere sul tavolo, aprendo la strada a una possibile mossa della Juventus per aggiudicarsi il talentuoso attaccante.