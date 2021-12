La Juve ha valutato anche Aleksandar Mitrovic tra le proposte per l'attacco, e anche con grande attenzione. Media di un gol a partita in Championship con il Fulham, decisivo con la Serbia, però il centravanti non ha convinto Max Allegri, che lo avrebbe accettato solo come riserva. Ma alla Juve non mancano le alternative, mancano i titolari... e così si è virato su altri profili.