La, come già emerso da qualche settimana, è sulle tracce di Valentin, terzino sinistro argentino classe 2004 in forza al, dove ha attirato l'attenzione di mezza Europa. Per un'eventuale trattativa, però, i bianconeri dovranno vedersela con ildi Pep, che si è "innamorato" del giovane talento ed è pronto a chiedere al club uno sforzo importante per assicurarselo. La situazione, quindi, potrebbe complicarsi già in partenza.