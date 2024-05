Tuttosport fa un nuovo nome per il mercato della, nello specifico per la(almeno per il momento): è quello di Luca, esterno offensivo classe 2005 in forza al, club con sede a Tortona in provincia di Alessandria che milita in Serie D. Per il giovanissimo attaccante, a quota sei reti nella stagione appena conclusa, c'è un indizio particolare che lo avvicina ai bianconeri: il suo procuratore è infatti lo stesso di Michele, portiere del Monza che potrebbe essere il primo rinforzo targato Cristiano Giuntoli.