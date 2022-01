Non solo Vlahovic, per la Juve in entrata c'è da affrontare anche il tema Nahitan Nandez. Secondo quanto riporta Tuttosport, "la Juve al di là del prestito semestrale non si spinge, i sardi invece insistono per una cessione a titolo definitivo, magati spacchettata fra “noleggio” e diritto di riscatto, per una cifra totale compresa tra i 15 e i 18 milioni. In questo senso, in base a questi numeri, i bianconeri non ci sentono minimamente".