Alvaro Morata non ha ancora capito quale sarà il suo futuro. Juventus per gli ultimi sei mesi di prestito o una nuova avventura a Barcellona? Xavi non ha ancora perso le speranze di accoglierlo al Camp Nou. Come ricorda Tuttosport, la Juventus vorrebbe confermare Alvarito fino a giugno, ma di fronte alle giuste condizioni non ostacolerebbe lo spagnolo, che si è sempre dimostrato super professionale. La separazione last minute è ancora possibile, anche se l’Atletico Madrid non è convinto, Morata però ci spera ancora.