Indiscrezione che arriva dalla Spagna sul futuro di Alvaro Morata. Secondo il quotidiano Sport, l’attaccante delle Furie Rosse sarebbe rimasto molto deluso dal mancato trasferimento al Barcellona. Ma la porta resta aperta per giugno: il giocatore avrebbe dato la parola a Xavi. In Spagna sono sicuri: il legame non è ancora sciolto.