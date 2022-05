La Juventus deve pensare anche al centrocampo del futuro per mantenere la linea verde. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport però nella prossima stagione della Vecchia Signora c'è spazio solo per uno tra Fabio Miretti e Nicolò Rovella. Il centrocampista del Genoa ha dalla sua l'esperienza che in questi due anni ha maturato in Serie A. Miretti invece conosce già l'ambiente della Juventus.