La Juve è consapevole che, nella prossima finestra di mercato, potrebbe perdere Gonzalo Higuain, che potrebbe far ritorno in patria, al River Plate. Per questo il club bianconero è da tempo al lavoro per trovare una nuova prima punta, che possa affiancare Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Tra i profili seguiti dal CFO bianconero Fabio Paratici c'è sempre Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, che Maurizio Sarri conosce e stima particolarmente. Il polacco è in difficoltà con il Napoli, in quanto non c'è intesa sul rinnovo del contratto. Per prenderlo, però, servono almeno 40 milioni di euro.