La Juventus di Pirlo osservata fin qui ha dimostrato di dover ancora crescere e lavorare in allenamento. Quello che diversi osservatori hanno notato, però, è la mancanza di un regista a centrocampo, un metronomo del gioco che sappia dare i ritmi alla squadra e abbia le qualità e la fantasia per innescare la manovra offensiva. Il calciatore che la Juventus avrebbe individuato per questo ruolo è Manuel Locatelli del Sassuolo, seguito da tempo e vicino ai bianconeri durante l'ultima sessione di calciomercato. Nonostante in estate non si sia finalizzata la trattativa, Paratici e soci sono pronti a tornare alla carica e offrire ai neroverdi due giovani bianconeri: Petrelli e Portanova. L'inserimento di questi due prospetti potrebbe sbloccare la trattativa e convincere Carnevali a diminuire le pretese economiche.