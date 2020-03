Blaise Matuidi pu lasciare la Juventus al termine della stagione. Il club bianconero ha esercitato l'opzione per il rinnovo di contratto fino al 2022 ma secondo quanto riporta Calciomercato.it la sua permanenza a Torino per la prossima stagione non è assolutamente scontata. Sulle tracce del campione del Mondo ci sarebbero sia il Tottenham che il Psg, suo ex club dove il francese potrebbe far ritorno. Il futuro di Matuidi, insomma, sarebbe ancora tutto da scrivere. Nonostante il rinnovo con la Juve.