A pochi giorni da Juventus-Inter il mercato è sempre vivo. Quella di domenica sera sarà anche la partita di Dybala, scaricato dai bianconeri e corteggiato dai nerazzurri. Secondo Tuttosport, Marotta e Ausilio hanno già incontrato in gran segreto l'agente dell'attaccante argentino per manifestare l'interesse, ma hanno bisogno di tempo per capire il budget sul mercato e il possibile investimento.