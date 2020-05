Cristante o no, Mandragora tornerà alla Juventus: i bianconeri eserciteranno il diritto di recompra per riprenderlo dall'Udinese, poi si valuterà se inserirlo in qualche scambio o tenerlo in rosa. Nei mesi scorsi con la Roma si stava provando a mettere in piedi uno scambio che avrebbe portato Bryan Cristane a Torino e Ronaldo Mandragora nella capitale, ma Fonseca non vuole lasciar partire l'ex Atalanta. Altra ipotesi: inserirlo nell'affare Chiesa con la Fiorentina. Idee e suggestioni, con un filo conduttore che riporta il centrocampista classe '97 alla Juventus, dove Sarri lo studierà da vicino prima di prendere una decisione.