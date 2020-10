1









Domenica sera la Juventus è stata fermata da un Hellas Verona coriaceo e bravo a chiudere gli spazi. Tra i calciatori a mettersi maggiormente in mostra c'è stato il ventenne Matteo Lovato, finito nel mirino di Paratici. Il nome del difensore, però, era già appuntato nel taccuino del dirigente juventino che nella stagione scorsa - secondo quanto riporta Tuttosport - lo aveva individuato come possibile innesto per l'Under 23. Più svelto di lui, il ds degli Scaligeri, Tony D'Amico, che ora si gode le prestazioni del gioiellino italiano.