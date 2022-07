. E' quanto scrive Tuttosport, che spiega come la posizione di Zaniolo possa diventare "gioco forza meno strategica all’interno della rosa a disposizione del tecnico portoghese per cui si potrebbe registrare un ammorbidimento da parte dei dirigenti capitolini sulle modalità che potrebbero portare a un accordo con la Juventus per il trasferimento dell’attaccante toscano che può giocare in più ruoli offensivi". Il club chiedeva 45 milioni di euro, la Juve vorrebbe ancora inserire una contropartita o arrivare come base a uno scambio di prestiti con, per esempio Arthur, che piace a Mourinho.