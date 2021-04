Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus negli ultimi giorni ha aperto un tavolo di trattative con l'Everton per corteggiare Moise Kean, che tornerà in Inghilterra dopo il prestito secco al PSG. Ma la risposta di Carlo Ancelotti è stata molto netta: rifiuto secco per tre giocatori ovvero Ramsey, Rabiot e Bernardeschi che non scaldano l'allenatore italiano. Unico profilo gradito, quello di Merih Demiral.