Lasi avvicina a Kalvin, centrocampista inglese classe 1995, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano. Il club bianconero ha avviato colloqui con il Manchester City per il trasferimento del giocatore a gennaio, il quale è stato messo sul mercato da Pep Guardiola. La Vecchia Signora sta lavorando per un accordo di prestito con diritto di riscatto, mentre la controparte preferirebbe un obbligo. Phillips, ex Leeds, ha già dato il suo consenso all'operazione, desideroso di garantirsi continuità di gioco in vista della possibilità di un ruolo da protagonista nell'Europeo.