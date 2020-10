"Il volo lo conosce benissimo, come anche la destinazione. Moise Kean ha percorso più volte la tratta Liverpool-Torino negli ultimi dodici mesi. Biglietto di andata e ritorno. Blitz veloci per andare a trovare la famiglia. Stavolta, però, il 20enne attaccante - spiega Tuttosport - dell’Everton vorrebbe tornare a casa, ma per restarci definitivamente". La sua casa è la Juventus e la pista è calda, anche se l'affare non sembra essere così scontato. I contatti vanno avanti da mesi ma Mino Raiola non è ancora riuscito ad esaudire il suo sogno: Kean spinge per tornare alla Juventus e a meno di tre giorni dalla fine delle trattative, spera nel più classico dei last minute.