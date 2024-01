Calciomercato Juve, Samardzic può arrivare a gennaio?

Laè ancora sul pezzo per quel che riguarda Lazar, mantenendo un costante contatto con il suo entourage e con l'Udinese. Dimostra un forte interesse nello sviluppo della situazione del talentuoso centrocampista serbo durante questa finestra di mercato, sottolineando la possibilità di muoversi in prima linea solo in caso di apertura da parte del club friulano a un prestito senza obbligo di riscatto.



Tuttavia, l'operazione con Samardzic rappresenta ancora una sfida complessa da realizzare a gennaio. L'Udinese, al momento, non mostra disponibilità a cedere Samardzic in prestito senza obbligo di riscatto. Inoltre, la concorrenza potrebbe provenire dalla Premier League, con i club inglesi che dispongono di risorse economiche considerevoli.