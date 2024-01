sembra essere stanco dell'esperienza araba con l'Al Hilal, secondo quanto riportato da Tuttosport, e il suo entourage sta già esplorando soluzioni per il prossimo estate.Nonostante lafosse stata vicina a strappare Milinkovic-Savic alla Lazio solo pochi mesi fa, l'offerta di 20 milioni a stagione dall'Al Hilal ha alla fine persuaso il serbo a lasciare l'Europa. Con il club saudita, il centrocampista ha mostrato prestazioni eccellenti con 16 presenze, 8 gol e 4 assist in campionato, confermandosi in gran forma anche nella Saudi Pro League.A febbraio, Milinkovic-Savic compirà 29 anni e la Juventus, dove troverebbe i compagni di nazionale Kostic e Vlahovic, potrebbe offrirgli l'opportunità di ritornare a brillare in Serie A e in Champions League. Il futuro del centrocampo di Allegri è ancora in fase di definizione, con la necessità di lavorare sul rinnovo di Adrien Rabiot, un vero punto di riferimento per il tecnico. Al momento, si tratta principalmente di una suggestione, ma potrebbe assumere maggiore concretezza solo al termine della stagione.