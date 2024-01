Il giovane centravanti svizzero classe 2006 del Borussia Monchengladbach,, oggetto di desiderio della, è al centro di una lunga trattativa. La Vecchia Signora sta mettendo in atto sforzi significativi per assicurarsi le prestazioni di questo talentuoso attaccante, con contatti continui e approfondimenti sullo sviluppo della trattativa. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita e non manca. La Juventus si trova a dover superare altri club interessati per garantirsi il giovane prospetto, evidenziando l'importanza strategica che la società attribuisce a questo potenziale acquisto nell'ottica di rafforzare il proprio reparto offensivo.