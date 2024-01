"Il mercato è chiuso" ma forse non del tutto. Il direttore sportivo della, Cristianoè stato netto nel ribadire che il mercato in entrata del club bianconero terminerà con il colpo Tiago Djalò, sbarcato oggi nel mondo torinese dal Lille. Eppure c'è un colpo che la società sta continuando a valutare e, sebbene non sia una priorità, diversi fattori potrebbero comunque agevolare l'affare.Il potenziale ritorno di Federicoallaè sotto esame. Il fantasista del 1994, desideroso di lasciare il Toronto FC e tornare in Italia, si è offerto più volte ai bianconeri.per avere un'opportunità sotto la guida di Massimiliano Allegri. Pur non essendo una priorità al momento per Giuntoli e Manna, i frequenti problemi fisici di Federico Chiesa potrebbero aprire la porta al suo ritorno, come riporta calciomercato.com.