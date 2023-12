Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, a gennaio non ci saranno offerte dellaper Domenico, che in estate sembrava vicinissimo al cambio di maglia tanto atteso. Il motivo è legato alle priorità del club bianconero, che ora ha più necessità di andare a rinforzare il centrocampo e anche la difesa, che a fine stagione rimarrà orfana di Alex Sandro. Il fantasista classe 1994, quindi, sembra destinato a rimanere ancora alfino al termine della stagione, quando poi, a 30 anni, dovrà decidere se continuare la sua esperienza ormai decennale in neroverde o se tentare finalmente il salto in una big.