La Juventus sonda il mercato e cerca un vice Vlahovic. Tante idee, diverse piste e diverse probabilità. Il borsino, con percentuali, lo fa Tuttosport in edicola oggi, che suddivide così i possibili colpi: Muriel (12 milioni) e Mertens (a zero) con il 25%; Morata (20 milioni) 20%, Raspadori (30 milioni) 15%, Arnautovic (8 milioni) 10%. In coda i vari Martial, Depay e Milik, tutti al 5%.