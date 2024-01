Laha messo a segno un colpo di mercato con l'acquisizione di un talentuoso giovane montenegrino, Vasilije, riconosciuto come un potenziale fuoriclasse nel suo paese natale. Il giocatore, classe 2006, si trova attualmente a Torino per un breve periodo. Il suo trasferimento è previsto per l'estate, una volta compiuti i 18 anni, con la Juventus che dovrà affrontare la sfida di garantirgli uno slot da extracomunitario. L'accordo con il Buducnost è stato siglato a 3 milioni di euro più bonus, e la trattativa include una percentuale sulla futura rivendita, sottolineando la fiducia della Juventus nelle prospettive di questo giovane talento montenegrino.