Heorhijè tra i profili più apprezzati dallain vista del mercato di gennaio. Il fantasista classe 2002 delloha cambiato intermediario non troppo tempo fa affidandosi all'agenzia, che tra gli altri gestisce anche Ruslan Malinovskyi e con la quale i bianconeri avevano già parlato di un altro ucraino, Vitalij, prima che andasse all'Everton; la controindicazione in una possibile trattativa per Sudakov è la volontà di cercare un profilo più pronto per concludere la stagione. Lo riportano i colleghi di Calciomercato.com.