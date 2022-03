Juan Cuadrado discute il rinnovo. Il colombiano compirà 34 anni a fine maggio e ha un’opzione per far scattare un altro anno di contratto, alle medesime cifre di oggi (5 milioni), ma non l’ha ancora esercitata e non ha intenzione di farlo perché vorrebbe prolungare di più il rapporto. Un biennale, magari spalmando (almeno in parte) quei cinque milioni. Lo riporta la Gazzetta.