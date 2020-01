Sandro Tonali è uno dei talenti che la Juventus sta cercando in vista della prossima stagione. Il centrocampista del Brescia è finito sul taccuino anche dell'Inter e sarà uno dei calciatori su di cui Marotta e Paratici continueranno la loro guerra di mercato dopo Eriksen e Kulusevski. In queste ore si stanno intensificando i contatti tra la dirigenza bianconera ed il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino che per il talento classe 2000 chiede 50 milioni di euro. La Juve cerca di limare le richieste e chiudere il colpo per la prossima stagione.